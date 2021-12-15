Кемеровская прокуратура заинтересовалась неочищенными от снега дворами

Прокуратура Кемерова проверила, как исполняется законодательство о безопасности дорожного движения в зимнее время и как содержатся придомовые территории. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверок были выявлены нарушения в Рудничном районе и на Лесной Поляне. Там две подрядные организации при вывозе снега с проезжей части не поставили соответствующие дорожные знаки. После замечания прокурора нарушения были устранены.

Кроме того, выяснилось, что в разных районах Кемерова 8 организаций плохо содержат придомовые территории, некачественно и нерегулярно очищают тротуары во время снегопада.

- В результате принятых мер реагирования 25 дворовых территорий приведены в нормативное состояние, крыши семи многоквартирных домов очищены от снега и наледи. Решается вопрос о дисциплинарной и административной ответственности виновных лиц, - сообщили в ведомстве.