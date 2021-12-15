«Трагедия заставила переосмыслить все»: шахтер «Листвяжной» спустя семь лет совместной жизни сделал предложение возлюбленной

Фото: глава Беловского городского округа Алексей Курносов

Авария на шахте «Листвяжная», которая унесла жизни 51 человека, заставила работника предприятия Александра Коробейникова переосмыслить взгляды на жизнь, и спустя семь лет совместной жизни он сделал предложение своей возлюбленной. Вчера пара поженилась, сообщил глава Беловского городского округа Алексей Курносов.

Горный мастер участка № 1 Александр Коробейников и ламповщица Елена Логунова познакомились на шахте. За годы, которые пара живет вместе, мысли зарегистрировать брак появлялись неоднократно, но из-за бытовых дел и рутины возлюбленные так и не дошло до ЗАГСа. Однако трагедия на шахте заставила переосмыслить все.

Фото: глава Беловского городского округа Алексей Курносов

В день аварии Александр работал на шахте, он помогал своей бригаде выйти на поверхность. Горняк признался, что пока поднимались на-гора, у него в голове пронеслось много мыслей, но в основном он думал про жену. Вернувшись домой, и немного отойдя от событий, сказал Елене: «Пора!».

С законным браком молодоженов поздравил глава Беловского городского округа. Он пожелал им счастливых и долгих лет жизни, взаимопонимания и любви.

- Говорить о «Листвяжной» сейчас тяжело и сложно. Но одним горем жить нельзя, и хочется порадоваться за тех, кто спасся, - написал он.