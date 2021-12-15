Синоптики рассказали, где в Кузбассе прошлой ночью было холоднее всего

Архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили, где в регионе были самые минимальные отметки минувшей ночью, а также дали прогноз на ближайшие дни. Информация опубликована на сайте организации.

Начало зимы в Кузбассе было необычно теплым, и вот, наконец, декабрь проявил свой морозный характер. В ночь с 14 на 15 декабря на метеостанциях были зафиксированы низкие отметки. Холоднее всего было в Яе, где столбики термометров понижались до -33,4 градусов, в Тайге до -33,5, в Кемерове до -28,2.

Сегодня погода снова удивит: в течение дня она будет резко меняться, поэтому ожидаются перепады давления и температуры. Днем северный циклон начнет активно вытеснять антициклон, потеплеет до -13... -15 градусов, начнутся осадки, будет усиливаться ветер, метели.

- Погода по области будет различаться. По югу утренние осадки постепенно прекратятся, будет слегка морозно, а центральная часть области и север, наоборот - начнется повышение температур, днем преимущественно без осадков, а в вечерние часы и в ночь пойдет снег, - рассказали в кемеровском Гидрометцентре.

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни погода будет неустойчивой, но без сильных морозов.