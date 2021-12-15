Власти сообщили, как будут спасать уток в морозы на реке Искитимка. Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Ежегодно сотрудники Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса в период сильных заморозков подкармливают диких уток на полынье реки Искитимка. В этом году в парк «Антошка» передали 500 килограммов зерна.

Также отметили, что сотрудники парка будут по мере необходимости высыпать корм на берег. Кроме того, кормить уток зимой нужно при отсутствии полыньи на водоеме, а также в экстремально низкие температуры.

Напомним, что не нужно кормить уток хлебом или кондитерскими изделиями. Из-за дрожжей в выпечке у птиц начинаются бродильные процессы, которые могут привести к заболеваниям. Кормить уток стоит: зерновыми смесями или зерном, овсянкой, тертым сыром, творогом, свежими или вареными измельченными овощами и фруктами.