Топ-менеджер РСХБ: в будущем клиент будет сотрудничать только с ESG-компаниями

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

ESG–повестка пока не оказывает решающее влияние на бизнес и поведение клиентов, но в ближайшие десятилетия именно она будет во многом диктовать условия в розничном бизнесе, так как общество потребует от компаний вовлеченности в защиту окружающей среды и устойчивого развития. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Арташес Сивков на конференции «Экономика всеобщего благосостояние: новый контекст».

- Активное развитие ESG-повестки связано с тем, что мы живем в эпоху осознанности. Если раньше этот фактор влиял в розничном сегменте на самых состоятельных клиентов, то теперь благодаря развитию информационных технологий он стал важным и для менее обеспеченных слоев населения. Таким образом, при равных условиях продуктовых предложений, в борьбе за клиента будет выигрывать та компания, которая сможет доказать свою социальную и экологическую ответственность, - сказал Арташес Сивков.

По мнению топ-менеджера РСХБ пока уровень собственных доходов для людей важнее экологии, но в будущем экологическая повестка и осознанное потребление будут очень востребованы и сформируют своего рода форму социального одобрения для бизнеса.

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