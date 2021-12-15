В Кузбассе депутаты приняли во втором чтении бюджет региона на 2022-2024 годы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На 29-м заседании Парламента Кузбасса 14 декабря депутаты приняли во втором чтении бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

- Бюджет на предстоящий трехлетний период предполагает превышение расходов над доходами, что позволит сохранить социальную направленность бюджета и ориентир на рост экономики, - отметили в минфине Кузбасса.

Минфине Кузбасса рассказали, что доходы бюджета Кузбасса в 2022 году составят 194,6 миллиарда рублей, а расходы ожидаются в размере более 209,8 миллиардов рублей. Доходы в 2023 году установлены около 188,7 миллиарда, расходы - 196,6 миллиарда. В 2024 году доходы составят в размере 188,4 миллиарда, расходы - 193,6 миллиарда.