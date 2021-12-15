Улучшены условия в линейке страхования жизни «Здоровье под защитой»

ООО «РСХБ-Страхование жизни» обновило линейку страховых продуктов «Здоровье под защитой». Компания увеличила возможный возраст застрахованного лица и расширила комплекс лабораторных исследований.

В линейку входят три программы - «Базовая», «Комфорт» и «Семейная». Они предлагают полноценное профилактическое обследование общего профиля и специализированные обследования (по профилям: урология, гинекология, кардиология, эндокринология, неврология, дерматология, гастроэнтерология, аллергология).

После доработки программ в комплекс лабораторных обследований был добавлен ПЦР-тест на COVID-19. Кроме того, в рамках программ «Базовая» и «Комфорт» появилась возможность пройти лечение в стационаре круглосуточного пребывания, ранее доступное лишь в самом дорогом варианте программы «Семейная». Программа «Семейная» включает услугу ЭКО в клиниках группы компаний «Мать и дитя».

Программа «Здоровье под защитой» была запущена в августе 2020 года. За этот период было заключено порядка 10 000 договоров.

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