В Кузбассе налоговые льготы получат предприниматели, пострадавшие от введения QR-кодов. Фото: АПК.

Депутаты Парламента Кузбасса 15 декабря поддержали предложение губернатора о налоговых льготах для предпринимателей. В этом году бизнесмены региона пострадали от коронавирусных ограничений, в том числе от введения QR-кодов.

Так предприниматели заплатят налоги по уменьшенной в два раза ставке. Меры поддержки коснутся 1400 организаций и почти 2,5 тысячи бизнесменов региона. Воспользоваться льготами могут представители из сфер дополнительного образования, продуктов питания и напитков, искусства и организации развлечений, парикмахерских и салонов красоты, демонстрации кинофильмов, организации конференций и выставок, физкультурно-оздоровительной деятельности, гостиничного бизнеса, туризма и других.

Если предприниматели уже оплатили налоги, они смогут уточнить размер компенсации и вернуть из бюджета часть ранее оплаченных средств. Кроме того, владельцы торгово-офисной недвижимости, снизившие в этом году арендную плату для своих арендаторов, смогут уменьшить размер налога на имущество организаций на сумму снижения аренды.