Главного инженера шахты «Листвяжная» отправили под арест Фото: Артем КИЛЬКИН

Поздно вечером в среду, 15 декабря, Центральный районный суд Кемерова избрал меру пресечения главному инженеру ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолию Лобанову. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Главный инженер шахты был задержан днем ранее в рамках расследования уголовного дела по аварии, произошедшей 25 ноября 2021 года. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности, что привело к массовой гибели людей на производстве.

Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор, участвующий в судебном заседании, поддержал заявленное ходатайство как обоснованное.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 дней, до 25 января 2022 года.

Напомним, авария на шахте «Листвяжная», произошедшая из-за взрыва метана, унесла жизни 51 человека: 46 горняков и 5 бойцов ВГСЧ. Ранее в качестве подозореваемых были задержаны пять человек: директор шахты, его первый зам, начальник участка, где произошел взрыв, и два инспектора беловского отдела Ростехнадзора.