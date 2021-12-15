Гендиректор компании «СДС-Уголь», куда входит шахта «Листвяжная», арестован до 25 января 2022 года

В ночь с понедельника, 15 декабря, на вторник, 16 декабря, суд избрал меру пресечения и последнему – четвертому – человеку из числа новых подозреваемых, задержанных накануне по делу об аварии на шахте «Листвяжная», произошедшей 25 ноября 2021 года. Генеральный директор компании «СДС-Уголь», в состав которой входит и шахта «Листвяжная» Геннадий Алексеев, обвиняется в нарушении правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах, которые привели к массовой гибели людей.

Аналогичное обвинение предъявлено и техническому директору компании Антону Якутову, и главному инженеру шахты «Листвяжная» Анатолию Лобанову.

И в этом случае прокурор поддержал ходатайство следователя о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Судья Центрального суда Кемерова удовлетворил это ходатайство и отправил Алексеева под арест до 25 января 2022 года, как впрочем и Лобанова с Якутовым.

А вот еще одному задержанному - Михаилу Федяеву – президенту холдинга СДС» - собственнику шахты «Листвяжная», который обвиняется в злоупотреблениями полномочиями, повлекшими за собой тяжкие последствия, предстоит провести в Сизо ровно два месяца – до 14 февраля 2022 года.