Кузбасский ЗАГС назвал самые популярные имена для новорожденных в 2021 году. Информация опубликована в Instagram ЦУР Кузбасса.

В 2021 году в Кузбассе на свет появился 20 041 ребенок: 10 403 мальчиков и 9 638 девочек. Самыми популярными именами у мальчиков оказались Артем, Михаил, Александр, Матвей и Тимофей. Среди девочек топ-5 выглядит следующим образом: София, Виктория, Ева, Милана и Алиса.

В ЗАГСе рассказали, что популярность набирают необычные имена. Так, например, родители выбирали для своих сыновей имена Захарий, Лукас, Мир, Милан, Тимолай, Яр, Ярсений. Среди женских имен встречались такие, как Алекса, Дарьяна, Ино, Лиса, Неллия, Дженифер, Ясна. Некоторым новорожденным давали двойные имена: Руслан-Иван, Еуген Евгений, Маргарита-Николь, Раиса-Дарина.