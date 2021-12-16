В Кузбассе перед судом предстанет мужчина, угрожавший ножом сотруднику ДПС

В Кузбассе перед судом предстанет 36-летний житель Ижморского района, угрожавший ножом сотруднику ДПС. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Инспектор ДПС рано утром заметил, что на обочине сидит мужчина. Полицейский подошел к нему и попытался поднять, однако тот достал из кармана нож, стал замахиваться и угрожать, что пустит оружие в ход. Нетрезвого гражданина доставили в отдел полиции. В ходе предварительного следствия выяснилось, что несколько дней назад этот мужчина с ножом уже грозил убийством родственнице. Женщина тогда вызвала сотрудников полиции.

Мужчина обвиняется сразу по двум статьям: угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и угроза применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Житель Ижморского района признал свою вину. Сейчас дело передано в суд.