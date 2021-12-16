Известный врач Андрей Продеус встретился в Кузбассе с медиками

Фото: Instagram / Андрей Продеус

Известный врач, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус приехал в Кузбасс, чтобы принять участие в новом для региона проекте «Детям о здоровье». Об этом сообщила супруга губернатора Кузбасса Анна Цивилева, которая возглавляет Совет по вопросам попечительства в социальной сфере.

Андрей Продеус принял участие в семинаре, посвященном вопросам здоровья и профилактики заболеваний у детей. На мероприятие также были приглашены представители здравоохранения, образования, социальной защиты.

Медик считает, что необходимо учить людей заботиться о своем здоровье с самого раннего возраста. Если с детства человек будет регулярно заниматься физкультурой, иметь правильные пищевые привычки, то это поможет ему сохранить здоровье в будущем.

В своем Instagram Анна Цивилева рассказала, что в рамках нового проекта для детей из социальных учреждений, ребят с особенностями развития проводятся обучающие занятия. В детских домах созданы современные коворкинги.

- Наш новый проект направлен на обучение ребятишек из детских домов региона правилам ведения здорового образа жизни, основам полезного питания, профилактике заболеваний. Благодаря правильному подходу мы можем минимизировать различные инфекции и сделать свою жизнь долгой и счастливой. Эта тема актуальна для любого возраста, - написала председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.