Фото: пресс-служба АПК

В Кемерове готовится к открытию образовательная часть культурного кластера на улице Ворошилова, комплекс с проверкой посетил губернатор Сергей Цивилев. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК

Глава региона отметил, что строительство образовательной части было завершено в кратчайшие сроки. Это связано с тем, что изначально кластеры планировались только в трех городах России, и возведение кузбасского началось на полтора года позже, чем остальных.

- При этом особое внимание уделено качеству работ, ведь от этого зависит безопасность детей, — сказал Сергей Цивилев.

Фото: пресс-служба АПК

Образовательная часть кластера состоит из пяти зданий общей площадью 33,8 тыс. кв. метров. Это учебные корпуса хореографической академии с интернатом и учебным театром, музыкальная школа и общеобразовательная школа с бассейном. Корпуса соединены теплыми переходами, на улице оборудован амфитеатр. В перспективе также планируется строительство дома для преподавателей филиалов.