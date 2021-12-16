Качественная диагностика рядом с домом: в Кузбассе завершил работу «Поезд здоровья»

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе более чем за месяц работы передвижного комплекса «Поезд здоровья» тысячи людей прошли различные исследования и поставили прививки от гриппа и коронавируса. Об этом сообщил Минздрав Кузбасса.

С ноября «Поезд здоровья» побывал в Тайге, Топках, Ленинске-Кузнецком, Полысаеве, Киселевске, Мариинске, Березовском, Междуреченске, пгт Яшкино, пгт Красный Брод и поселке Артышта. По данным Минздрава, маммографию прошли 1086 жительниц этих территорий, флюорографию — 1897 человек, свой ВИЧ-статус определили 2188 кузбассовцев, прививки против коронавируса и гриппа сделали 1497 пациентов.

По словам губернатора Сергея Цивилева, выездные бригады помогли людям пройти качественную медицинскую диагностику рядом с домом. Это очень важно для жителей сельских территорий.

Наряду с «Поездом здоровья» по области работали бригады Кузбасского кардиоцентра. Медики принимали кузабссовцев с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. За весь период работы врачи обследовали 200 человек, 20% из них были направлены на коронаровентрикулографию, чуть больше 4% с критическим стенозом сонных артерий направлены к сосудистому хирургу.