В Кузбассе за сутки коронавирусом заболели 353 человека, пять пациентов скончались

Архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за сутки выявлено 353 случая заражения коронавирусом, антилидерами среди территорий стали Кемерово и Новокузнецк, где зафиксировано 71 и 57 новых заболевших соответственно. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В других городах и районах новые случаи COVID-19 распределились следующим образом: Белово и Юрга – по 23, Междуреченск – 20, Анжеро-Судженск и Мыски – по 15, Ленинск-Кузнецкий – 12, Березовский – 11, Беловский МО, Кемеровский МО, Топкинский МО – по 10, Осинники Гурьевский МО, Промышленновский МО – по 9, Полысаево – 6, Калтан, Ижморский МО, Яшкинский МО – по 5, Ленинск-Кузнецкий МО, Новокузнецкий МР, Тисульский МО, Яйский МО – по 4, Киселевск, Краснобродский, Тайга – по 2, Прокопьевск, Крапивинский МО, Мариинский МО, Тяжинский МО, Чебулинский МО, Юргинский МО – по 1.

За сутки скончались пять пациентов. Самому молодому из них было 26 лет. Он проживал в Кемерове. У него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Оперштаб также сообщает о 253 выздоровевших за сутки пациентах. Таким образом, в Кузбассе 72166 человек вылечились от коронавируса.

Всего в больницах региона сейчас лечение проходят 6341 кузбассовцев с COVID-19.