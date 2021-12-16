В Кузбассе появился первый «бесковидный» населенный пункт, где вакцинировались 100% жителей

Фото: пресс-служба АПК

В селе Тунда Ижморского округа 100% населения вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Не отстают от них жители соседних сел Симбирка и Летяжка, где привито более 90% взрослых. Всего в этих трех населенных пунктах проживают 793 человека, в основном пенсионеры. Отмечается, что за последние полгода там не было ни одного случая коронавируса.

В Минздраве Кузбасса считают, что высокие показатели вакцинации в районе связаны с хорошей разъяснительной работой, которую проводят главврач Ижморской районной больницы Галина Тарасенко и фельдшеры Людмилой Никитина и Татьяна Загаина.

На сегодняшний день в Кузбассе 1 214 480 человек поставили прививку от коронавируса, из них 359008 — это люди старше 60 лет.