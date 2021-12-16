В Новокузнецке образовалась свалка рядом с памятником федерального значения

В Новокузнецке рядом с историческим памятником федерального значения образовалась свалка, после вмешательства прокуратуры ее убрали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Кемеровской области

Бытовой и строительный мусор неизвестные складировали возле пантеон-могилы М.К. Курако, которая является памятником федерального значения.

Прокурор внес руководителю администрации Центрального района представление и потребовал устранить нарушения закона. В итоге несанкционированную свалку ликвидировали.