В Новокузнецке образовалась свалка рядом с памятником федерального значения

В Новокузнецке рядом с историческим памятником федерального значения образовалась свалка, после вмешательства прокуратуры ее убрали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.
Фото: пресс-служба прокуратуры Кемеровской области
Бытовой и строительный мусор неизвестные складировали возле пантеон-могилы М.К. Курако, которая является памятником федерального значения.
Прокурор внес руководителю администрации Центрального района представление и потребовал устранить нарушения закона. В итоге несанкционированную свалку ликвидировали.