Кемеровская полиция просит помочь в поисках женщины, которая расплачивается чужой картой

Полиция Кемерова попросила горожан помочь установить личность женщины, подозреваемой в краже. Информация опубликована сегодня на сайте ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Полицейские выложили в Сеть ролик, на котором запечатлена горожанка, расплачивающаяся в магазине чужой картой. На видео действие происходит 5 декабря около 12:00 в продуктовом магазине по проспекту Октябрьскому, 9.

Сотрудники полиции попросили людей, узнавших женщину, или владеющих информацией о ее местонахождении, сообщить об этом в правоохранительные органы. Звонить надо по телефонам в Кемерове: 8-923-500-69-73, 8-904-577-24-67 или «02» («102» - с мобильного). Анонимность гарантируется, подчеркнули в полиции.