C начала горнолыжного сезона кузбасские спасатели более 130 раз оказывали помощь туристам

В Кузбассе с начала горнолыжного сезона спасатели более 130 раз оказывали помощь пострадавшим туристами. Об этом сообщает региональное МЧС.

Лыжники и сноубордисты получают на горных трассах разные травмы. Спасатели считают, что основными причинами этого являются несоблюдение правил безопасного поведения, катание в нетрезвом виде и переоценка своих возможностей.

В МЧС рекомендовали туристам соблюдать правила поведения на горнолыжных склонах. Так, желательно иметь при себе навигационные устройства, чтобы не заблудиться. На трассе при выборе скорости нужно учитывать крутизну склона, погодные условия и наличие препятствий. Объезжать лыжников нужно на расстоянии не менее 5 метров, предупреждая голосом о себе. А поднимаясь по трассе без подъемника, необходимо держаться справа по краю склона, не мешая тем, кто спускается.

- Запрещается «подрезать» лыжников и сноубордистов, так как это может привести к травме. Не останавливайтесь на узких участках трасс, и тех отрезках, которые плохо просматриваются, на виражах и за холмами, потому что лыжник, который спускается, вас не видит, - сообщили в пресс-службе МЧС Кузбасса.

В случае возникновения экстремальной ситуации нужно звонить по телефону «112». Спасатели несут дежурство на горнолыжных спусках ежедневно. У них на вооружении: снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы, сани для эвакуации пострадавших.