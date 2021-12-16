Власти Кемерова изымут более 200 земельных участков в частном секторе

Власти Кемерова изымут более 240 земельных участков в Заводском и Центральном районах. Соответствующие постановления подписал мэр города Илья Середюк 16 декабря.

В документах сказано, что участки изымаются для муниципальных нужд в целях строительства линейных объектов. Речь идет об объектах на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Пионерский бульвар, Искитимская Набережная, Фрунзе, Мызо, Краснофлотская, Смольная, Ивановская, Рязанская, Читинская, Каменская, переулке Дальний и других.

Отмечается, что собственники земли и жилых помещений получат возмещение.