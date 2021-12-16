На Север за снежной сказкой: россияне едут встречать Новый год в Архангельск, Карелию и Мурманск

Самыми популярными новогодними направлениями на платформе Свое За городом стали туры в Карелию Архангельскую и Мурманскую области. Об этом свидетельствует анализ забронированных россиянами агротуров, проведенный Россельхозбанком.

Первое место заняла Архангельская область. Туристы чаще всего выбирают туры «Встреча Нового года в Архангельске» и «Тайны новогодних пещер», которые включают в себя знакомство с укладом русской северной деревни, народными промыслами Поморья, посещение музеев и пещеры Березниковского карстового массива.

Новогодняя Карелия, занявшая второе место, предлагает путешественникам возможность познакомиться с городом Сортавала, посмотреть водопады Ахинкоски и горный парк «Рускеала», а также встретиться с карельским Дедом Морозом Талви Укко и съездить на форелевую ферму.

В Мурманске туристы смогут увидеть северное сияние, покататься на санях, запряженных хаски, и отведать местных деликатесов (тур «Энергия галактики - северное сияние).

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