Кузбасс занял первое место в рейтинге регионов с самыми негативными жителями

Кузбасс по итогам 2021 года занял первое место в рейтинге регионов с наименее позитивными жителями. Топ составила социальная сеть «Одноклассники» на основе анализа комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям, имеющихся в открытом доступе.

Фото: Одноклассники

Самми позитивными в уходящем году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они лидировали в течение всего года.

Фото: Одноклассники

Топ регионов с наименее позитивными жителями возглавил Кузбасс, следом идут Волгоградская область и Приморский край. Пользователи соцсети из этих территорий чаще всего реагировали на контент с помощью грустных эмоций или негативных комментариев. Отмечается, что в Кузбассе доля негатива особенно возросла в конце года. Эксперты связали это с аварией на шахте «Листвяжная», которая унесла жизни 51 человека.