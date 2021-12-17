Кемеровский планетарий показал лучшие фотографии кометы Леонарда

Кемеровский планетарий опубликовал в своем Instagram астрофотографии кометы Леонарда. Этот небесный объект максимально приблизился к земле 13 декабря, и его можно было увидеть даже невооруженным глазом.

Фото: Планетарий и обсерватория КемГУ им. К. П. Мацукова

Комета Леонарда была открыта совсем недавно - в январе 2021 года. Она летит сквозь космическое пространство со скоростью 70 километров с секунду. 18 декабря она пройдет на расстоянии 4,2 миллиона км от Венеры. До середины декабря небесный объект могли наблюдать жители Северного полушария, сейчас он перемещается на небесную сферу Южного полушария, где его можно будет увидеть до 25 декабря.

- Мы нашли для вас лучшие астрофотографии кометы Леонарда. Комета отдаляется от Земли, чтобы покинуть пределы Солнечной системы, - написали сотрудники Кемеровского планетария, отметив, что это произойдет 3 января 2022 года.