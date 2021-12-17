Мэр Кемерова рассказал, какие дороги отремонтируют в 2022 году

Илья Середюк рассказал про ремонт дорог в Кемерове Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, во время четвертого внеочередного заседания Кемеровского горсовета народных депутатов седьмого созыва, Илья Середюк рассказал, как обстоят дела с дорогами в столице Кузбасса.

В нынешнем году выполнен большой объем работ по строительству и ремонту дорог. Так, неделю назад запустили строительство продолжения улицы Институтской до Кузбасского проспекта, провели реконструкцию Соснового бульвара, продолжили бульвар Строителей от улицы Марковцева до Северной улицы.

- Это еще один выезд из города, - говорит мэр про продолжение дороги на бульваре Строителей, - а самое главное, это большая разгрузка для внутригородских магистралей. И жителям Ленинского района, Шалготарьяна, микрорайона вдоль проспекта Комсомольский, Ленинградский, чтобы выехать из города, теперь не надо выезжать на Химиков, ехать до Терешковой, до Волгоградской - они могут напрямую выезжать на 62-й проезд по новому участку бульвара строителей.

Помимо этого, в 2021 году отремонтировали дороги в бывших шахтовых и заводских поселках. А вот в следующем - в планах построить продолжение улицы Пролетарской - от Федоровского до Автозаводской. Также сделают ремонт проспекта Ленина, а именно от Волгоградской улицы до бульвара Строителей. Ремонт пройдет на дорогах: между Пионером и Ягуновским, на улице Космической - от Базовой до Радищева, на улице Авроры. Кроме того, отремонтируют 2-й переулок Авроры и улицу Рекордную. В целом на следующий год обещают реконструировать 23 участка дорог.