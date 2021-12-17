«Проект масштабный»: глава Кемерова рассказал о планах по застройке территории от улицы Гагарина до ФПК

Фото: мэрия Кемерова

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о планах комплексного развития городской территории, которая сейчас застроена частным сектором. Информация прозвучала на ежегодном отчете главы перед депутатами Кемеровского городского совета народных депутатов.

Речь идет об участке от улицы Гагарина до ФПК и от улицы Терешковой до улицы Соборной. Сейчас там располагается чуть более 3 тысяч неблагоустроенных частных домов, которые в основном топятся углем. В них проживает 5 тысяч человек.

Эту территорию планируется полностью преобразить. По словам Ильи Середюка, благодаря губернатору Сергею Цивилеву для этих целей был одобрен инфраструктурный кредит в 5,1 миллиарда рублей.

- Эти средства будут направлены на строительство инженерных сетей для развития застроенной частным сектором территории от улицы Спортивной до ФПК и от улицы Терешковой до Соборной, - приводит слова мэра пресс-служба городской администрации.

На данном участке планируется построить новые дома (здесь смогут проживать 50 тысяч жителей), шесть школ, восемь детских садов, здесь появится соответствующая транспортная и коммунальная инфраструктура.

- Проект масштабный, требует глубокой проработки, - отметили в администрации.