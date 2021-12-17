В Кузбассе за сутки выявили 354 случая заражения коронавирусом, шесть человек скончались

Архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за сутки выявили 354 случая заражения коронавирусом, 258 пациентов выздоровели, шестеро скончались. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Новокузнецке (68) и Кемерове (60). В других территориях ситуация по количеству инфицированных за сутки выглядит следующим образом: Междуреченск – 27, Юрга – 26, Ленинск-Кузнецкий – 21, Прокопьевск – 18, Новокузнецкий МР – 13, Белово, Киселевск, Мыски, Промышленновский МО – по 11, Анжеро-Судженск – 8, Полысаево, Гурьевский МО – по 7, Березовский, Калтан, Осинники, Топкинский МО – по 6, Яйский МО – 5, Ленинск-Кузнецкий МО – 4, Ижморский МО – 3, Тайга, Беловский МО, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Тисульский МО, Юргинский МО, Яшкинский МО – по 2, Краснобродский, Мариинский МО, Прокопьевский МО, Тяжинский МО, Чебулинский МО – по 1.

За сутки скончались шесть пациентов: пять женщин и один мужчина. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне различных патологий.

Всего на данный момент в стационарах находится 6431 пациент с диагнозом COVID-19.