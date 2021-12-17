Клиенты Tele2 обменяли 47 миллионов минут на Xiaomi

Фото: пресс-служба Tele2.

Скидка, которую можно получить при покупке смартфонов Xiaomi в салонах связи и на сайте Tele2, составит от 1000 до 4000 рублей, где одна минута равняется одному рублю. Акция продлится до конца 2021 года: до 27 декабря можно обменять минуты на промокод, а до 31 - купить смартфон со скидкой. В список смартфонов, участвующих в акции, входит популярная модель Redmi 9A. При покупке такого мобильного телефона с максимальной выгодой в 4 000 рублей, скидка составит 45% от полной стоимости гаджета. Также в акции участвуют модели Redmi 9T, Redmi 9C и многие другие.

Заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2 Игорь Майстренко отмечает, что бренд Xiaomi достаточно популярен среди клиентов. И благодаря уникальному предложению компания заняла первое место по объемам продаж в салонах и на сайте оператора в штуках, что доказывает востребованность акции.

Обменять минуты на скидку можно в личном кабинете или мобильном предложении. Акция действует для тарифных линеек «Мой Tele2», «Премиум», «Игровой», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», «Безлимит», «Супер».

Для обмена подойдут любые минуты: из тарифного пакета, купленные на площадке «Маркет Tele2», перенесенные из прошлых периодов или от другого оператора.