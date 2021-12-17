Кемерово встал в 10-балльных пробках. Фото: «Яндекс.Пробки».

Вечером 17 декабря в Кемерове образовались 10-балльные пробки. Город встал уже к 18.00. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение автомобилей особенно затруднено в Центральном и Рудничном районах.

Затор наблюдается по всему Кузнецкому проспекту и на улице красноармейской. В Рудничном районе автомобили стоят в пробке на проспекте Шахтеров. Улица Терешковой также остается загруженной в этом районе.

Свободными на данный момент остаются дороги в Кировском и Ленинском районах и в жилых районах «Южный» и ФПК.