Названы территории Кузбасса, где выявили 351 новый случай коронавируса

Последние новости по коронавирусу на 18 декабря. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 351 человека.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 71 - и в Кемерове - 66. В Ленинске-Кузнецкиом - 23. В Междуреченске - 22. В Прокопьевске - 17. В Киселевске и в Новокузнецком МР - по 14. В Юрге и Промышленновском МО - по 13. В Белове - 12. В Анжеро-Судженске - 11. В Мысках - 10. В Березовском, Полысаеве - по 7. В Калтане, Осинниках, Гурьевском МО, Топкинском МО - по 5. В Прокопьевском МО, Яйском МО - по 4. В Беловском МО, Кемеровском МО и Ленинск-Кузнецком МО - по 3. В Тайге, Ижморском МО, Мариинском МО и Юргинском МО - по 2. В Краснобродском, Крапивинском МО, Тисульском МО, Тяжинском МО, Чебулинском МО и Яшкинском МО - по 1.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 80 853 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 72 680 выздоровели, 1 651 скончались, 10 463 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.