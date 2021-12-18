В Новокузнецке открываются елочные базары

Елочные базары откроют в 14 точках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке скоро откроются базары, на которых можно купить елочку или ее ветви. Все площадки работают с 10 утра до восьми вечера.

С 15 декабря уже открыты елочные точки на площадке, расположенная по адресу: ул. Транспортная, 7/2 и ул. Циолковского, 2А.

С 19 декабря откроют базар напротив дома по ул. Новоселов, 31.

С 20 декабря откроются следующие точки:

Площадь общественных мероприятий Центрального района (между зданиями по ул. Свердлова, 20 и ул. Кирова, 55), а также Площадь Ленина напротив дома по ул. Ленина, 38.

Площадки:

между многоквартирными жилыми домами по ул. Транспортная, 105/111;

напротив кооперативных погребов по ул. Транспортная, 110;

напротив ТРЦ «Планета», по ул. ДОЗ, 10а;

напротив бывшего торгового центра «Сибирь» по пр. Октябрьский, 21А;

около ТВК «Ника», по адресу: ул. Павловского, 11;

на территории ТРЦ «Глобус», по адресу: ул. Тольятти, 27а;

напротив здания ТЦ «Березка», по адресу: ул. 40 лет ВЛКСМ, 40Б;

между магазином «Мари-Ра» по пр. Шахтеров, 12А и ТРЦ «Полет», по пр. Шахтеров, 19А.

С 21 декабря открываются базар на площадке, напротив физкультурно-оздоровительного комплекса «Ильинский», по ул. Новоселов, 17.