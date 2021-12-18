Киселевские дети накатали горку прямо к проезжей части

Фото:«ВКонтакте» / «Инцидент Кузбасс»

В одном из популярных пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появилось фото с горкой, которая ведет на дорогу.

Правда, это совсем и не горка, а обычная лестница, рядом с которой видно накатанную ледовую дорожку, ведущую вниз, к проезжей части. Причем, перед дорогой находится еще и столб. Автор поста указал, что такое опасное детское развлечение находится в микрорайоне Афонино.

Комментаторы уже успели поиронизировать над суровыми русскими детьми, а также упомянули, что такое уже не первый год: дети не находят горок, поэтому катаются, где придется. Одна женщина посоветовала просто засыпать лед песком.