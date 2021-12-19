В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Кузбассе при столкновении грузовика Scania и легкового автомобиля Kia Rio погибли три человека. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла ночью на четвертом километре автодороги Кемерово - Анжеро-Судженск. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погиб 44-летний водитель Kia Rio и два его пассажира 52 и 69 лет.

Сейчас полицейские устанавливаются все обстоятельства произошедшего.