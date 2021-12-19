В Новокузнецке заканчивается ремонт спортивного комплекса

Фото: Instagram / @skuznetsov_nk

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Instagram рассказал о финале ремонтных работ второго этапа на Арене Кузнецких Металлургов.

Сообщается, что в спорткомплексе смонтировали борта и к завтрашнему дню доделают защитное остекление для зрителей. Сидения для зрителей уже собрали, кроме верхних рядов двух секторов. А на третьем ярусе собирают гипсокартонные конструкции.

Самые сложные работы - по обустройству Арены теплом - уже выполнены. Системы тепло- и водоснабжения проверили на несколько раз - все работает.

С 20 числа приступят к наладке светового оборудования, а после этого - к монтажу мультимедийной системы бегущей строки.