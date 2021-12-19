В Кемерове житель обокрал съемную квартиру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове 24-летний мужчина похитил бытовую технику из съемной квартиры. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщали, что житель обвиняется по статье «Присвоение или растрата».

В ведомстве рассказали, что осенью 2021 года 43-летняя кемеровчанка обратилась в полицию. Женщина сообщила, что она сдала квартиру в аренду, а жилец похитил всю бытовую технику, сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Полицейские задержали мужчину, оказалось, что в течение нескольких дней он сдавал награбленное в комиссионный магазин, а все деньги потратил.

Всю бытовую технику полицейские изъяли и вернули женщине. Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.