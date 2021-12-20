Власти прокомментировали ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе

Фото: Instagram Андрей Панов

Некоторые СМИ вводят читателя в заблуждение при освещении ЧП на шахте имени Рубана в Кузбассе, которое произошло вчера вечером. Такое заявление сделал заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в своем Instagram.

Со ссылкой на компанию СУЭК он сообщил, что на шахте сработали датчики, зафиксировавшие повышенное выделение СО. По предварительной причине, это произошло из-за самонагревания пласта, находящегося в нерабочей зоне. При этом отмечается, что возгорания не было.

- Со своей стороны добавлю, что окисления угля, с его дальнейшим нагреванием, довольно распространённая ситуация в угольной отрасли, как в глубине шахт, так и на поверхности.И данная химреакция ничего общего с возгоранием метана (его хлопками - как пишут СМИ), происходящим, как правило, в результате недостаточного газового контроля и нарушения технологии отработки, не имеет, - написал Андрей Панов.

Он сообщил, что произошедшее на шахте им. Рубана – штатная ситуация, которая многократно отработана на тренировках. После того, как сработали датчики, работы на шахте были остановлены, все горняки выведены на поверхность. Пострадавших нет. Вентиляция шахты работала и работает в нормальном режиме. Газовая обстановка в норме, сообщил заместитель губернатора.

Андрей Панов также подчеркнул, что оценку происходящему дадут представители Ростехнадзора и прокуратура.