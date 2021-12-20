Ночью в крупном кемеровском магазине произошел пожар

Минувшей ночью в гипермаркете «Поляна» на улице Тухачевского произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На кадрах, опубликованных в одном из популярных пабликов во «ВКонтакте», видно, что к зданию подъехали несколько пожарных машин, спасатели заходят внутрь. При этом дыма или огня не видно.

- Кемерово, улица Тухачевского , 50, ТЦ «Поляна». Пожар потушен, людей внутри не было, – написал очевидец.

Фото: кадр Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

В оперативной сводке МЧС Кузбасса сообщается, что сигнал о возгорании в нежилом здании на улице Тухачевского поступил в 00:49. Огонь удалось потушить в 01:44. На месте работали 48 человек и 17 единиц техники.

Как сообщили в Минпромторге Кузбасса, пострадавших нет. В результате пожара в магазине «1000 мелочей» обгорели стены, стеллажи, хозтовары на площади 200 кв.м.

Сейчас специалисты выясняют причину случившегося.