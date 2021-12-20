В Кузбассе за сутки выявлено 353 случая коронавируса, пять пациентов скончались

Архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Кузбассе выявлено 353 случая заражения коронавирусной инфекцией, 263 пациента выздоровели, пятеро скончались. Об этом сообщается в оперативной сводке 20 декабря.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Новокузнецке (72), Кемерове (69) и Междуреченске (29). В остальных территориях случаи коронавируса распределились следующим образом: Белово и Ленинск-Кузнецкий - по 19, Новокузнецкий МР - 16, Прокопьевск - 15, Киселевск - 14, Юрга - 11, Анжеро-Судженск - 9, Мыски - 7, Березовский, Калтан, Осинники, Промышленновский МО - по 6, Полысаево, Гурьевский МО, Кемеровский МО, Мариинский МО - по 5, Ленинск-Кузнецкий МО - 4, Беловский МО, Тяжинский МО, Яйский МО - по 3, Краснобродский, Тайга, Крапивинский МО, Тисульский МО, Топкинский МО, Яшкинский МО - по 2, Ижморский МО, Прокопьевский МО, Чебулинский МО, Юргинский МО - по 1.

За сутки в регионе от коронавируса скончались четыре женщины и один мужчина. Самой молодой погибшей было 47 лет. Она проживала в Кемерове.

Всего медицинскую помощь сейчас получают 6 685 пациентов с COVID-19.