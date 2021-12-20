К ликвидации последствий ЧП на шахте имени Рубана привлечены два отделения ВГСЧ

Фото: пресс-служба АПК

В ликвидации последствий возгорания на шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком задействованы два отделения ВГСЧ, работа предприятия приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

По данным ведомства, на шахте произошло самовозгорание угольного пласта в сбойке № 519.

Днем было зарегистрировано незначительное превышение температуры в шахте, затем датчики зафиксировали небольшое превышение СО.

- В 18.50 было обнаружено предполагаемое место нагревания. В 20.50 вскрыли крепь и обнаружили очаг самовозгорания и подали воду. Сразу же после появления открытого огня в 21.01 принято решение о запуске плана ликвидации аварии, вызваны сотрудники ВГСЧ, - сообщили в пресс-службе.

Горняки - под землей находилось 128 человек - были эвакуированы. По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, выход шахтеров был организован на высоком уровне, пострадавших нет.

Глава региона сообщил, что работа шахты остановлена до тех пор, пока не будет ликвидирован очаг возгорания.