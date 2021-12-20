В Кузбассе определили лучшего Деда Мороза года

Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Самого-самого сказочного персонажа региона из двенадцати кандидатов определяли детское и взрослое жюри. Их симпатии разделились.

В Беловском городском округе состоялся финал областного конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса 2021». За победу боролись представители двенадцати муниципальных образований, представивших театрализованные шоу-программы с участием лучших творческих коллективов региона.

По решению детей первое место среди конкурсантов заслужил беловчанин Андрей Азаров. Но мнение взрослого жюри стало определяющим - главный приз получил Антон Колобов из Кемеровского муниципального округа. Ему вручили эксклюзивный костюм Деда Мороза. А лучший творческий коллектив - из Центрального Дворца культуры города Белова - был удостоен ящика мандаринов.