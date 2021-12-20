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Общество20 декабря 2021 7:29

В Кузбасс прибыл новый экологичный общественный транспорт

Источник:kp.ru
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Фото: инстаграм Сергея Кузнецова

Фото: инстаграм Сергея Кузнецова

Электробусы и троллейбусы, изготовленные в Уфе на трамвайно-троллейбусном заводе, выйдут на линию в Новокузнецке.

Об этом сообщил в своем инстаграме глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов. Напомним, что общественный транспорт в Новокузнецке обновляется по национальному проекту «Экология». Десять новых единиц транспорта - электробусы с большим запасом автономного хода, еще девять - обычные троллейбусы. Они выйдут на маршруты, как уточнил Сергей Кузнецов, сразу после новогодних праздников.

Обновление городского транспортного парка продолжится - до 2023 года планируется получить еще 38 трамваев и 37 троллейбусов.