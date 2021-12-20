В Кузбассе за смертельный наезд дали условный срок водителю автобуса

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ДТП с гибелью человека произошло в феврале 2019 года на территории автовокзала в Кемерове.

42-летний водитель пассажирского автобуса из поселка городского типа Промышленная, совершавший междугородний рейс, отвлекся и не заметил двигавшегося перед его НефАЗом пешехода, которым оказался сотрудник охранного частного предприятия. Водитель совершил наезд на человека, который погиб на месте от полученных травм.

Как уточнила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, фигурант уголовного дела нарушил правила дорожного движения. Кроме того, в его организме было обнаружено наркотическое вещество.

Заводский районный суд города Кемерово признал водителя виновным. Ему назначено наказание в два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и лишением права управлять транспортными средствами в течение двух с половиной лет.