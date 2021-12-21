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Общество21 декабря 2021 7:50

Кемеровские спасатели пришли на помощь 150-килограммовой женщине

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Кемерове спасатели пришли на помощь пожилой женщине, потерявшей сознание. О происшествии рассказали в МБУ «Кемеровская служба спасения».

77-летняя жительница Центрального района пыталась встать с кровати, однако внезапно упала. Оказалось, что у нее резко понизился сахар в крови, и поэтому она потеряла сознание. Муж не смог самостоятельно поднять супругу с пола, так как женщина весит порядка 150 килограмм. Кроме того, сам он преклонного возраста. Поэтому мужчина обратился за помощью в «Кемеровскую службу спасения». Прибывшие спасатели подняли пострадавшую с пола и положили на кровать. Затем пенсионеркой занялись прибывшие медики.

Всего за прошедшие сутки кемеровские спасатели выезжали на 15 обращений от горожан.