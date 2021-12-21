В Кузбассе полицейские вернули родителям девятилетнего школьника

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

О том, что он не вернулся домой, поздно вечером в понедельник сообщила мать ребенка.

34-летняя жительница города Кемерова рассказала, что сын ушел на занятия в школу и пропал. На телефонные звонки он не отвечал.

Полиция сразу организовала масштабные поисковые мероприятия, к которым были привлечены не только сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные и наряды полиции, дежурившие на улицах областного центра, но и волонтеры поисково-спасательного отряда.

В итоге, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, школьник был обнаружен целым и невредимым, проведенная проверка показала, что противоправных действий против него никто не совершал. Сам потерявшийся рассказал полицейским, что все это время просто гулял.

Теперь матери грозит ответственность по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В отношении школьника стражи порядка ограничились профилактической беседой.