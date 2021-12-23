Суд оштрафовал кузбассовца на 10 000 рублей за жесткий комментарий в соцсети

Архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Мариинский городской суд назначил 56-летнем безработному жителю Кузбасса штраф в размере 10 000 рублей за комментарий в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В одной из групп социальной сети под публикацией инструкции по изготовлению «Коктейля Молотова» мужчина оставил грубый комментарий с матами, в котором посоветовал применять физическое насилие в отношении полицейских.

В суде усмотрели в словах кузбассовца нарушение закона: мужчина публично совершил действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе.

Сам житель Мариинска свою вину признал и заявил, что сожалеет о случившемся. По его словам, он написал этот комментарий «на эмоциях», не желая кого-либо оскорбить.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде минимального размера штрафа, предусмотренного за данный вид правонарушения.