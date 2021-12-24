Жителя Кузбасса оштрафовали за удар полицейского

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Инцидент произошел в августе нынешнего года на одной из улиц города Салаира.

Сотрудники полиции во время патрулирования территории заметили мужчину, который при ходьбе шатался из стороны в сторону. К нему решили подойти, но тот, увидев стражей порядка, стал вести себя агрессивно.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу, полицейские предложили гражданину, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, сесть в служебный автомобиль. В ответ он ударил одного из сотрудников.

Материалы о применении насилия к представителю власти в отношении 59-летнего жителя Салаира были переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В итоге судом он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). В качестве наказания был назначен штраф.