В Кузбассе жители cтали меньше потреблять хлеб и мясные продукты и больше яиц. Фото: Ксения Высотина

В Кузбассе жители cтали меньше потреблять хлеб и мясные продукты и больше яиц

Кемеровостат проанализировал рацион питания кузбассовцев

Кемеровостат провел обследование бюджетов домашних хозяйств Кузбасса, которое позволяет проанализировать данные по потреблению продуктов питания жителями. В наблюдении на постоянной основе участвуют 760 домохозяйств, которые проживают в 16 населенных пунктах.

По итогам обследования за 2020 год по сравнению с 2019 годом жители Кузбасса стали больше употреблять овощей и бахчевых (+1,5%), молока и молокопродуктов (+1,9%), яиц (+2,5%) в среднем на одного человека.

Кроме того, уменьшилось потребление хлеба и хлебных продуктов (-3,1%), мяса и мясопродуктов (-1,6%), фруктов и ягод (-2,4%).