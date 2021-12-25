Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-3°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 декабря 2021 3:48

В Кузбассе жители cтали меньше потреблять хлеб и мясные продукты и больше яиц

Кемеровостат проанализировал данные по потреблению продуктов питания жителями
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кузбассе жители cтали меньше потреблять хлеб и мясные продукты и больше яиц.

В Кузбассе жители cтали меньше потреблять хлеб и мясные продукты и больше яиц.

Фото: Ксения Высотина

В Кузбассе жители cтали меньше потреблять хлеб и мясные продукты и больше яиц

Кемеровостат проанализировал рацион питания кузбассовцев

Кемеровостат провел обследование бюджетов домашних хозяйств Кузбасса, которое позволяет проанализировать данные по потреблению продуктов питания жителями. В наблюдении на постоянной основе участвуют 760 домохозяйств, которые проживают в 16 населенных пунктах.

По итогам обследования за 2020 год по сравнению с 2019 годом жители Кузбасса стали больше употреблять овощей и бахчевых (+1,5%), молока и молокопродуктов (+1,9%), яиц (+2,5%) в среднем на одного человека.

Кроме того, уменьшилось потребление хлеба и хлебных продуктов (-3,1%), мяса и мясопродуктов (-1,6%), фруктов и ягод (-2,4%).