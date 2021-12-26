Жительница Кузбасса осталась без собаки и денег

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Она захотела купить щенка породы мопс у виртуального знакомого.

56-летняя кемеровчанка заинтересовалась объявлением о продаже, увидев его в интернете, и написала продавцу. Тот в ответ прислал не только фото и видео животного, но и подробную инструкцию по уходу. И одновременно предложил внести предоплату за щенка. Поверив незнакомцу, покупательница перевела на указанный счет около 9 тысяч рублей. Однако после получения предоплаты покупатель перестал выходить на связь, а объявление удалил.

Обманутая кемеровчанка обратилась в полицию.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, дознавателем отдела полиции «ФПК» УМВД России по городу Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Максимальная мера наказания по ней составляет пять лет лишения свободы. Тем временем сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления мошенника.