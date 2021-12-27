«Это какой-то ад»: кадры из загрязненной кузбасской квартиры ужаснули пользователей соцсетей

Жительница многоэтажного дома в пгт. Краснобродский опубликовала в соцсетях фотографии захламленной и кишащей тараканами квартиры соседки.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Женщина рассказала, что на первом этаже их дома в муниципальной квартире живет бабушка, которая складирует разные вещи и не убирается. Жилище превратилось в помойку, из-за этого по всему дому развелись мыши и тараканы. На кадрах, выложенных в Сеть, видна сильная грязь и захламленность.

- Мы, жильцы, писали неоднократно в администрацию, но реакции ноль. Просим помощи! – написала соседка.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Пользователи ужаснулись увиденному. «Это какой-то ад», «Аж чесаться начал», «Что за фильм ужасов?», пишут они в комментариях. При этом некоторые отметили, что надо помочь бабушке прибраться в квартире, а не жаловаться в соцсетях. На что другие комментаторы заметили, что пенсионерка все равно не сможет поддерживать чистоту в квартире, так как она больна психически.