Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-10°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 3:43

Жители Кемерова предложили построить подземный переход на «Швейке»

Дорожники прокомментировали идею горожан
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Кемерова предложили построить подземный переход на «Швейке».

Жители Кемерова предложили построить подземный переход на «Швейке».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кемеровчане предложили мэру построить подземный пешеходный переход в районе «Швейной фабрики» на проспекте Ленина. Об этом они сообщили в Instagram Ильи Середюка.

Один из жителей областного центра отметил, что в данном районе скапливается много пешеходов. Дорожники прокомментировали идею горожан.

Специалисты Центра организации дорожного движения уточнили, что для строительства потребуются большие финансовые затраты из-за перекладки подземных коммуникаций. Также добавили, что близкое расположение домов к дороге помешает разместить входы в подземный пешеходный переход.