Жители Кемерова предложили построить подземный переход на «Швейке». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кемеровчане предложили мэру построить подземный пешеходный переход в районе «Швейной фабрики» на проспекте Ленина. Об этом они сообщили в Instagram Ильи Середюка.

Один из жителей областного центра отметил, что в данном районе скапливается много пешеходов. Дорожники прокомментировали идею горожан.

Специалисты Центра организации дорожного движения уточнили, что для строительства потребуются большие финансовые затраты из-за перекладки подземных коммуникаций. Также добавили, что близкое расположение домов к дороге помешает разместить входы в подземный пешеходный переход.